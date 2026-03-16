障がい者専門の風俗嬢として、「性」と向き合ってきた小西理恵さん。彼女がこの活動を続ける理由や思い、そして現場の現状について、これまで数回にわたって紹介してきた。そんな小西さんの実体験をもとに生まれたのが、漫画『障がい者専門風俗嬢のわたし』だ。タブー視されがちな障がい者の性の実情とそこに向き合う人たちの姿が描かれている。物語の主人公は、学費を調達するためにデリヘルで働き、看護師の道へ進んだ、つくし。