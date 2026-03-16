バンダは昨季チーム最多登板で連覇に貢献も…2月にまさかのDFA通告今年2月にドジャースからDFA（40人枠から外れること）となり、ツインズへ移籍したアンソニー・バンダ投手が、米ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」に出演。ドジャースから通告の電話を受けた瞬間の心境を激白し、「言葉が出なかった。とても衝撃を受けた」と突然の別れを振り返った。バンダは昨季、チームで最多となる71試合に登板し、ワールドシリー