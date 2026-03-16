ベネズエラに敗れベスト8で敗退野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦に5-8で逆転負けを喫し、初の8強止まりとなった。激闘が終わり、日本のファンからは、早すぎる終戦への悲しみと日常に戻る喪失感から“WBCロス”を嘆く声が続出している。1次ラウンドから連日熱戦を見守り、日本中が熱狂の渦に包まれていた今大会