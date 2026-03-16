2025年末、東京などの都市部に「キング大山」と書かれた黄色い看板が出現、全国で急増している。「どこの看板なのか」「目的はなんなのか」「キング大山って何者なのか」ーーそこで看板を設置する業者に訪ねてみると意外な答えが返ってきた。前編記事『全国で急増中！ 黄色い背景に帽子の男性…謎看板「キング大山」の正体に迫る』に続き詳報する。口止めされる看板業者「キング大山」の写真を調べてみるといくつかのヒントが見つ