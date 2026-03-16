『冬眠できないクマ』などで人気の漫画家・ジョンソンともゆき氏が描く悩めるヤギさんの“中間管理職”物語！毎週月曜or火曜更新(予定)！⇒第１話から読む「とある会社」で課長を務めるヤギさん。ある日、職場に電話がかかってくる。電話を取るのは若手の役割だが…。「まったく電話に出てもらえないヤギさん」ヤギさんの苦悩は、来週に続く！⇒前回を読む『「自分を動物に例えると何ですか？」…面接のよくある質問に驚きの答えで