TWICEのモモが、抜群の美貌でファンを魅了した。モモは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。【写真】モモ、ギリギリ見えない危険なポーズ公開された写真には、3月10日（現地時間）にフランス・パリで開催された「MIU MIU 2026-27年秋冬コレクション」に出席した際の姿が収められている。この日モモは、白のレース編みの切り替えが施された、シックなブラウンのミニワンピースを着用。大胆なミニ丈からスラリ