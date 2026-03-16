美容エディター界きっての「コスメの目利き」との呼び声の高い森山和子さんが、毎月のお題に合わせて、製品への溢れ出る愛とともに令和の新名品を紹介するビューティ連載。第44回は、これからのシーズンにおすすめの新作アイテムをお届けします。出会いの季節に好印象をアシストする、注目すべき春新作コスメまだちょっと肌寒いですが、まもなく桜が咲く季節が近づいてきましたね。お花見が大好きなので、早く温かくならないかな〜