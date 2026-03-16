情熱に身を任せた激しい愛情のアピールは、ときとして女性に「重い」と思われるもの。しかし、同じような行動でも、男性の「年齢」によって反応が大きく変わるケースがあるようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性396名に聞いたアンケートを参考に、「10代だと重くても、20代の男性がやると本気に見える行動」をご紹介します。【１】「愛してる」「ずっと好きだ」など、ストレートな愛の言葉を口にする「若い頃は『大げさ