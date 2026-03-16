友人と食事に出たトルコ出身のソフトウェア開発者カーンさん（右から2人目）＝2025年12月2日、タイ・チェンマイ、金成隆一撮影 アジアの街々で出会ったデジタルノマドを追う連載の第10話。彼らが体現する「自由」の裏側にある困難に焦点を当てる。移動を続ける彼らの日常は「別れ」の繰り返しでもある。深まらない人間関係、ふと訪れる「自分はどこにも属していない」という感覚。東南アジアで出会った2人が率直に語っ