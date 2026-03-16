睡眠不足では、健康被害や仕事の非効率化などが知られています。では、睡眠不足は、恋愛においてはどのような影響を与えるのでしょうか。今回は、デートに関する影響について考察し、「睡眠不足でデートに臨む５つのデメリット」をご紹介させて頂きます。【１】女の子のワガママに応えられなくなる。サンホセ州立大学の調査によると、睡眠時間の短い人ほど競争的で、他人と衝突しがちな傾向にあることがわかったそうです。睡眠不足