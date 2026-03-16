本州中央北部の日本海側に位置し、三方を急峻な山々に囲まれた、海と山の恵み豊かな富山県。雄大な自然が生み出す美しい景色と多彩な文化は、多くの人々の心を惹きつけてやまない。なかでも、美しい水と高品質の酒米から生み出される同県の日本酒は絶大な人気を誇る。日本国内ではもちろんのこと、日本食の人気の高まりや2024年に日本の「伝統的酒造り」がユネスコの無形文化遺産に登録されたことも相まって、現在世界中で「SAKE」