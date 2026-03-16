カタール・フットボール・フェスティバル地元組織委員会は１５日、欧州サッカー連盟（ＵＥＦＡ）および南米サッカー連盟（ＣＯＮＭＥＢＯＬ）との協議の末、今月開催予定だった「カタール・フットボール・フェスティバル２０２６」の中止を決定したと発表した。これにより、２２年カタールＷ杯決勝の地、ルサイル・スタジアムで２７日に予定されていた、欧州王者スペイン対南米王者アルゼンチンによる注目の一戦「フィナリッシマ