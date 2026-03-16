第４０回ファルコンステークス・Ｇ３は３月２１日、中京競馬場の芝１４００メートルで行われる。ダイヤモンドノット（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は、軽快なスピードが持ち味。２走前には京王杯２歳ステークスを圧勝し、前走の朝日杯フューチュリティステークスではマイルと坂もこなして２着に粘った。重賞勝ちのある１４００メートルに距離短縮される今回は、押し切りが期待できる。ハッピー