ＷＢＣ準々決勝のベネズエラ戦の１回に盗塁を試みて右膝を痛め、２回の守備から交代したカブスの鈴木誠也外野手（３１）の診断結果はまだ出ていない。１５日（日本時間１６日）の米大リーグ公式サイトによれば、同日午前の段階でカウンセル監督は、怪我の状況や鈴木の復帰時期について憶測を述べることを控え、「彼に会う必要があると思う。それがおそらく最善策だろう。彼は今、こちらへ戻る飛行機に乗っている」と語った。「