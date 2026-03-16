男性皇族として初めて学習院以外の大学に進学された悠仁さま。"異例ずくめ"と呼ばれた筑波大学へのご入学から、間もなく1年を迎える。親元を離れ、ひとりの学生として青春を謳歌される悠仁さま──本誌『女性セブン』が垣間見た、将来の天皇のキャンパスライフを詳報する。【写真】ダブルスを組んだ女子学生とともにピースサインをする悠仁さま頬を紅潮させ、かすかに汗ばんだスポーツウエア姿の女子学生。その隣で少し照れた