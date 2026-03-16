作家デビューから今年で25年となった綿矢りささんの最新作『グレタ・ニンプ』が話題を呼んでいる。妊娠をきっかけに豹変する女性の物語が、驚嘆と共感を呼ぶのはどうしてなのか？作家・書評家の渡辺祐真さんが読み解く。【本の内容】物語は、長く不妊治療をしていた妻・由依が妊娠をきっかけに外見も内面も豹変した夜から始まる。どんどん過激になっていく妻に夫の俊貴は戸惑うが……。本文では所々、由依や俊貴の言葉がさま