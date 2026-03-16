女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」の櫻井優衣が最新ショットを公開し、話題になっている。１５日までにインスタグラムで、イタリアの絵文字を添えて「ｓｕｐｅｒｍａｒｋｅｔ」とつづり、横顔のショットをアップ。フリースにお団子のラフな服装で、スーパーマーケットを訪れる“日常”のような姿を披露した。この投稿には「可愛すぎる」「横顔美しいなぁ〜」「おだんごの優衣ちゃん可愛い」「可愛す