イラン代表が国歌斉唱拒否サッカーのイラン女子代表チームの選手が亡命するという事件が起きた。現在、豪州で開催されている女子アジアカップでの出来事。来年ブラジルで開かれる女子W杯予選を兼ねた大会だ。2月28日に米国によるイランに対する攻撃が始まり、最高指導者ハメネイ師らが殺害されたが、当時、同大会に出場するイラン代表はすでに現地入りして大会開幕に備えていた。そして、イランにとって初戦となる3月2日の韓国戦を