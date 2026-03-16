同居してない成人が「親の支援」を受け続ける「高齢の母親が、成人になった子供が仕事をして別に暮らしているにもかかわらず、気の毒だとお金を渡し続け、老後のお金がなくなってしまったという相談もあります。成人した子供についてお金のことや家族のことで親が心配して調査を依頼する場合も少なくありません」こう語るのは、キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さん。メンタル心理アドバイザー、夫