新型リーフのロボタクシーが東京を走る東京で今年後半から、日産自動車（以下日産）とウーバーが協業して新型『リーフ』の自動運転タクシー（ロボタクシー）が走る。【画像】日産、米ウーバーと協業！新型リーフのロボタクシーを東京で今年後半から導入全38枚日本でウーバーといえば、最もポピュラーなのが飲食関連デリバリーサービスの『ウーバーイーツ』であり、またタクシーのウーバーといえば配車アプリが普及している。そこ