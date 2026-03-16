お笑いコンビ「ロッチ」の中岡創一が１５日付けで自身のインスタグラムを更新。ＷＢＣ準々決勝、日本対ベネズエラ戦を生観戦したことを報告した。「マイアミ中岡」と書き出し、「正月以外大型連休とったことがない男。出川さんと来たぜマイアミ！！飯尾さんは準決勝から絶対負けられない！！気合入りすぎて３時間前に球場入りじゃぃ。全力応援」とつづり、お笑い芸人の出川哲朗らととともに日本代表を応援する様子をアップし