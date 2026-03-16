戦隊シリーズ『炎神戦隊ゴーオンジャー』で注目を集め、現在は俳優として舞台やドラマで活躍する杉本有美（36）が、16日発売の『週刊プレイボーイ』13＆14号（集英社）のグラビアに登場した。【写真】珍しい？あざとい表情をみせた杉本有美小学6年生からモデルとして活動し、高校2年生で「三愛水着イメージガール」に選出され、それを機にグラビアの活動を開始。スーパー戦隊シリーズ『炎神戦隊ゴーオンジャー』（テレビ朝日）