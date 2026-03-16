フィリピン中央銀行（BSP）が公表した最新の感応度分析によれば、エネルギーの大部分を輸入に頼るフィリピンにおいて、原油価格が一定の閾値（しきいち）を超えた瞬間、市場を覆う楽観ムードは霧散し、投資環境は一変するといいます。投資家、そしてビジネスパーソンが死守すべき「防衛ライン」はどこにあるのか。一般社団法人フィリピン・アセットコンサルティングのエグゼクティブディレクター・家村均氏が、中央銀行が描く3つの