長年勤め上げた会社を退職し、第二の人生を歩み始めた矢先、避けて通れないのが「実家の管理」という課題です。放置された空き家をどう扱うべきか。その責任感や、将来を見据えた前向きな判断が、時として深刻なトラブルを招き寄せる要因となります。平穏な日常を奪い、心身を憔悴させる事態はなぜ引き起こされたのか。官公庁のデータや専門的な知見から、現代のシニア世代が直面するリスクの正体とその回避策を詳らかにします。「