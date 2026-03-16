退職金を含む老後資金4,000万円を手に、500万円の格安古民家へ移住した甘見さん（仮名・62歳）。「地方なら安く暮らせる」という思い込みが、老後破綻の危機を招きました。家賃がかからないからと安心していた彼を襲ったのは、想定外のリフォーム代と、ガソリン代高騰などの急激な物価高でした。このままでは貯金が尽きると絶望し、理想を捨てて都市部へ戻る決断をした60代の事例を紹介します。理想の古民家暮らしのはずが「まさか