「嘘みたいでしょ...これ今日発送分の...むつ市ふるさと納税返礼品ホタテ水着なんだぜ（有り難うございます）」【写真】「ホタテ水着」のTシャツもありますよ青森県むつ市を拠点に活ホタテや海産ギフトなどの販売を行っている合同会社阿部商店。その代表である阿部学さんのX（旧Twitter）アカウント「アヴェマナヴ」（@hotateyasan）さんの投稿が、５万近くのいいねがつく反響となりました。写真には、ホタテの貝殻に紐を取り付け