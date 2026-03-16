昨今の物価高は高齢者の医療費にどのような影響を及ぼしているのでしょうか。株式会社モニクルフィナンシャル（東京都千代田区）が運営する『ほけんのコスパ』が実施した「高齢者の医療費負担と資産防衛」に関する調査によると、約3人に1人が「物価高で医療費負担が以前より重く感じる」と回答し、そのうちの約半数が「医療費を支払うために生活費をできるだけ切り詰めて捻出」していることがわかりました。【調査結果を見る】シニ