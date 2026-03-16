4人乗り×“スライドドア”！これまでのモーターショーでは、個性あふれるコンセプトカーが数多く披露されてきました。なかでもトヨタが2017年の東京モーターショーで公開した「Tjクルーザー」は、SUVとバンを掛け合わせた独自の発想で注目を集めた一台です。発表から時間が経った今も、その個性的なスタイルに惹かれるユーザーの声が続いています。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「4人乗りSUVミニバン」です！ 画像で