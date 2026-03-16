＜台湾ホンハイレディース最終日◇15日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞2位だった昨年の日本ツアー女王・佐久間朱莉に6打差をつけ、菅楓華がツアー2勝目を手にしたのは台湾の地だった。「このコースは難しいと思っていたし、（スタート時の）3打差はあまり考えず、スコアよりコースと向き合っていこう。きのう、そう考えたら良かった。まったく優勝を意識をしないままスタートしました」