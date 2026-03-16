俳優の鈴木福（２１）が１４日付けで自身のインスタグラムを更新。イメチェンした姿を公開した。「たまにはこんな感じのも？ハッピーホワイトデー」と呼びかけ、黒のズボンに薄い紺色のチェック柄のシャツを合わせ、メガネをかけた普段の雰囲気とは違った写真を複数枚アップ。また、「＃福の服＃福のしふく＃鈴木福」とハッシュタグを添えた。この投稿にファンからは「メガネ男子最高」「新たな福くん」「イケメンよ」「似合