俳優の加藤清史郎が１４日付でインスタグラムを更新。自身が出演する連続ドラマ「北方謙三水滸伝」のオフショットを公開。上裸姿で鍛え上げられた筋肉美を披露した。「服も武器も防具も何もかもビッショビショになってしまったのでそれを乾かすためにこんな姿だったシーンが第３話にありました」と経緯を明かし、「僕は水と寒さに鬼強系俳優です。暑さも真夏の盆地京都忍者装束で鍛えられてます。その代わり、ハウスダストと