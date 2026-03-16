外反母趾は親指が内側に曲がっているわけではない 悪い歩き方で足幅が広がるのが原因 外反母趾とはどんな状態なのか、おそらく多くの方が勘違いしています。一見、外反母趾は足の親指が人差し指側に曲がっているように思われますが、実はそうではありません。親指の下の母指球のあたりが外側に広がり、その結果、親指が曲がったように見えているのです。 なぜ、そんなふうに足の幅が広がるかというと、原因は「悪い歩き方」