大きすぎるバックスイングはNGな理由 大きすぎるバックスイングはクラブヘッドの減速やグリップのゆるみを招く アプローチはドライバーやアイアンなどのフルショットとは異なり、スイングの振り幅が小さくてスピードもゆっくりです。 ところがこの「小さい振り幅」が案外難しくて、大半のゴルファーはバックスイングが大きくなりすぎています。ピンまで15ヤード、20ヤードといった短い距離