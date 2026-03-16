特集「キャッチ」です。こちらは、福岡市の料理研究家のレシピ本です。去年、“料理本のアカデミー賞”とされる、世界的に権威ある賞でグランプリに輝きました。掲載された華やかな料理は、実は簡単に作れるものばかり。著者のおすすめレシピも紹介します。 ■料理研究家・大井直子さん「できました。じゃ～ん。」キッチンに広がる焼きたてのキッシュの香り。福岡市で開かれている料理教室です。■大井さん「こんな