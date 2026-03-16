ハセットNEC委員長イラン戦争は最大6週間続く、終われば世界経済に大きなプラス ハセット米国家経済会議（NEC）委員長は、中東においてイランの脅威を排除するという目標はそれだけの価値があると指摘。 イランに対する攻撃は4週間～6週間かかると考えている。これが終われば世界経済は大きなプラスの衝撃を受けるだろう。