トランプ米大統領イラン最大石油​輸出拠点カーグ島へのさらなる攻撃示唆 ウォルツ米国連大使は、トランプ米大統領はカーグ島攻撃含むいかなる選択肢も排除していないと語った。トランプ氏は現時点ではイランの軍事インフラのみへの攻撃だが、もしトランプ氏がイランのエネルギーインフラを破壊したいと考えるなら、それもあり得るだろう。 トランプ氏は先週末、イラン最大石油​輸出拠点カ&#