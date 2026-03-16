イラン外相中国ロシアから軍事的な協力受けている イランのアラグチ外相は中国とロシアから軍事的な協力を受けていると述べた。 イランは中国ロシアと政治・経済・軍事協力関係を維持しており、戦略的パートナーと位置付けているとコメント。