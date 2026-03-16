モデル、女優でファッション・ディレクターを務める桐島かれん（６１）が、２人目の孫が誕生したことを報告した。１５日にインスタグラムで「二人目の孫が産まれました。女の子です。可愛いくてとろけそう」とつづり、赤ちゃんを抱いたショットをアップした。この投稿にはフォロワーから「おめでとうございます」「美し過ぎるお祖母さま」「とってもかわいいですね〜」「こんなご時世におめでたいニュース！」「カワイイ顔立