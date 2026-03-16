◆ＷＢＣ準決勝米国―ドミニカ共和国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ドミニカ共和国のアルバート・プホルス監督が１５日（日本時間１６日）、準決勝の米国戦前に記者会見を行った。大会前から優勝候補に挙がっていた２チームがいよいよ激突。プホルス監督は「この機会を得られたことを本当に光栄に思い、感謝している。今夜も再び勝利し、決勝に進む機会が得られることを願っている」と意気込んだ。