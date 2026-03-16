春の訪れとともに、スーパーの野菜コーナーも鮮やかな緑や黄色で賑やかになってきましたね。アスパラガスやスナップエンドウ、春キャベツなど、この時期の野菜は柔らかくて甘みが強いのが特徴！ビタミンも豊富で、デトックス効果も期待できる春野菜は、まさに今が食べごろです。今回は、毎日の献立に彩りを添える、「春色サラダ」の人気レシピランキングTOP3をご紹介します。■【人気レシピNo.1】春の旨味がぎゅっ！アスパラと新じ