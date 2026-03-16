◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ベネズエラ 8-5 日本(現地14日、アメリカ/マイアミ)WBC連覇を逃した野球日本代表・侍ジャパン。試合後、源田壮亮選手がベネズエラ戦を振り返りました。源田選手は今大会5試合中4試合でスタメン出場。この日も「8番・ショート」で先発出場し、1安打1四球でチャンスメークを行いました。対戦相手のベネズエラについて試合後、「強かった」と率直な感想を述べた源田選手。「やっぱり追い込