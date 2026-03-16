◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ベネズエラ 8-5 日本(現地14日、アメリカ/マイアミ)WBC連覇を逃した野球日本代表・侍ジャパン。試合後、村上宗隆選手が報道陣に悔しさを明かしました。6番ファーストでスタメン出場した村上選手はこの日4打数1安打。3点ビハインドの8回にレフトへヒットを放ちチャンスメークしましたが、得点には結びつきませんでした。敗退に「すごく悔しい」と語った村上選手。「野球はすごく難しいの