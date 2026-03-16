俳優の宮部のぞみ（22）が、16日発売の『週刊プレイボーイ』13＆14号（集英社）の表紙＆巻頭グラビア＆DVDに登場した。【写真】『週刊プレイボーイ』書影でしなやかな肢体を見せた宮部のぞみ「2019ミス・ティーン・ジャパン」でグランプリを受賞し、『仮面ライダーガヴ』（テレビ朝日）のヒロインを務めた宮部。今回のグラビアでは、167センチの高身長を生かしたしなやかな肢体を見せている。全12ポーズ収録のDVD映像は40分