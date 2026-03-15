更年期の女性にとって、「骨粗しょう症」は重要な健康課題の一つです。日常生活の中で、骨粗しょう症のリスクを減らすためにできることはあるのでしょうか？ 今回は看護師の安部さんに、骨粗しょう症予防のために更年期女性が取り入れるべき生活習慣のアドバイスを解説してもらいました。 編集部 骨粗しょう症を予防できる運動はありますか？ 安部さん 物理的な刺激が加わると骨の強さが増すため、水泳や自転車よりウォ}