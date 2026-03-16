セリエA 25/26の第29節 ラツィオとＡＣミランの試合が、3月16日04:45にスタディオ・オリンピコにて行われた。 ラツィオはマッティア・ザッカーニ（FW）、ダニエル・マルディーニ（FW）、グスタフ・イサクセン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＡＣミランはラファエル・レオン（FW）、クリスチャン・プリシック（FW）、ペルビス・エストゥピニャン（DF）らが先発に名を連ねた。