銀一株式会社は、RODE Microphonesの対象ワイヤレスマイクが最大50%引きになるキャンペーンを3月16日（月）から実施する。 動画撮影で需要の高いワイヤレスマイクを対象としたキャンペーン。32bitフロートオンボード録音に対応する「ワイヤレスゴー（第3世代）」や、送信機と受信機の両方にマイクを内蔵する「ワイヤレス ミー」、スマートフォンに直接接続できる「ワイヤレスマイク