銀一株式会社は、thinkTANKphoto（シンクタンクフォト）の対象カメラバッグが20%引きになるキャンペーンを3月16日（月）から実施する 。 春の撮影シーズンに向けたキャンペーン 。プロからの信頼も厚い大容量のローリングケース「エアポート」シリーズをはじめ、アウトドア向けのバックパック「バックライト」、小型の「ミラーレス ムーバー」シリーズなど