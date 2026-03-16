リーグ・アン 25/26の第26節 レンヌとリールの試合が、3月16日04:45にロアゾン・パークにて行われた。 レンヌはアルノー・ノルダン（FW）、エステバン・ルポール（FW）、ムーサ・アルタマリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリールはマティアス・フェルナンデス（FW）、ハウコンアルナル・ハラルドソン（MF）、アイウブ・ブアディ（MF）らが先