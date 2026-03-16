3月に入って「保活が終わった」といったSNS投稿が目立つようになりました。入園の準備をしている家庭も多い中、園生活で欠かせない保護者と先生のやり取りが今、大きく変化しています。実は現場では、「手書き」の連絡帳が疑問視されているのです。なぜでしょうか？（社会福祉法人 みなみ福祉会理事長近藤敏矢）「“温かみ”のある連絡帳」の裏で先生と子どもの5時間が消えていく子どもを預ける保護者にとって、「保育園の雰囲