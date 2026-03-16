オーストラリアで開催されている女子アジアカップで、４強が出揃った。準々決勝の４試合で、ホスト国のオーストラリアは北朝鮮を２−１で下し、中国は台湾に２−０で勝利。韓国はウズベキスタンを６−０で破り、日本はフィリピンに７−０と圧勝した。アジアサッカー連盟の公式SNSなどがベスト４進出チームを公開。準決勝の２試合はオーストラリア対中国、日本対韓国。ネット上では海外ファンから以下のような声があがった。&